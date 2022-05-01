ВСУ отказывается от советской техники и переходит на натовские образцы - Залужный

Валерий Залужный и техника НАТО / коллаж фото УНИАН

Главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный заявил о том, что процесс отказа от советской военной техники и перехода на вооружение образца стран НАТО ‒ не остановить. Как сообщает Генштаб ВСУ, такое заявление генерал сделал в рамках телефонной беседы с руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем скорее завершим. Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", ‒ сказал Залужный.

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Напомним, ранее немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине ‒ в том числе и по тяжелому вооружению. Об этом сообщается в официальном коммюнике.

586 депутатов поддержали соответствующий запрос, 100 проголосовали против, а семеро ‒ воздержались.

Принятию такого решения, однако, предшествовали часовые дебаты. В частности, предложение предоставлять Украине тяжелое вооружение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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