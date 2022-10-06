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ВСУ выбивают войска РФ с Херсонщины: глубина фронта доходит до 20 км, враг сопротивляется

6 октября 2022, 15:38

Люди в Херсонской области встречают войска Украины со слезами на глазах, отметила Наталья Гуменюк.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
Войска РФ усилили обстрелы на Херсонщине из-за наступления ВСУ - ОК Юг / Генштаб ВСУ, УНИАН

Армия Украины продолжает продвигаться в Херсонской области и освобождает населенные пункты в регионе. На некоторых направлениях глубина фронта достигает до 20 километров. Враг обстреливает ВСУ и населенные пункты, пытаясь сбить наступление наших войск и оказать давление на мирное население. Об этом рассказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк

В ходе брифинга она рассказала о том, что на Херсонщине обстановка напряженная, ситуация развивается динамично. ВСУ продвигаются и освобождают населенные пункты.

"Обстановка остается напряженной и ее развитие очень динамично. Вы можете это видеть из открытых источников. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это и освобожденные населенные пункты, уже восемь мы огласили с начала месяца", - сказала Гуменюк.

По словам представителя ОК ЮГ, враг обстреливает область иранскими дронами-камикадзе, подобные меры частично связаны с успехами ВСУ на фронте. Оккупанты, таким образом, пытаются оказывать давление на мирное население и приостановить штурмы украинских военных.

Также она добавила, что люди в освобожденных поселках встречают силы обороны Украины со слезами на глазах. Они разоблачают преступления российских оккупантов, которые будут расследоваться.

"Люди встречают (украинских военных) тепло, люди встречают со слезами, но это слезы счастья... Постепенно люди начинают рассказывать, как они жили во времена оккупации, разоблачают те моменты, которые происходили там и которые будут положены в основу уголовного производства", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Армия Украины продолжает наступать в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил деоккупацию 2 населенных пунктов – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за эффективную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября сообщили, что благодаря эффективным действиям украинских войск удалось освободить несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Украинские воины уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты отступают с ранее оккупированных позиций.

Смотрите видео ТСН - ВСУ скоро могут освободить часть Херсонщины

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