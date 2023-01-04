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ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантов

4 января 2023, 08:28
На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется и продолжает нести потери.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ ударили по вражеским позициям на Запорожье / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки отразили атаки противника в районе 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

При этом было нанесено 22 удара по вражеским позициям. Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногорьевка Донецкой области", – говорится в сводке.

При этои оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает нести потери.

"Подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 солдат ВС РФ", – сказано в утренней сводке.

Также сообщается, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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