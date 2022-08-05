ВСУ взорвали военное авто РФ: уничтожены и ранены 11 российских оккупантов

В результате огневого удара чего один автомобиль РФ был уничтожен, а второй перевернулся.
В результате огневого поражения автомобиля РФ были уничтожены 6 командиров и 5 солдат российских оккупационных войск.
Об успешных действиях украинских защитников рассказал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
При этом он опубликовал видео попадания в авто оккупантов (вероятно из гранатомета или ПТРК), в результате чего один автомобиль был уничтожен, а второй перевернулся.
По данным Штефана, российское военные возвращались с совещания.
"6 командиров и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались", - пишет он
Штирлиц добавил, что уничтожение оккупантов стало результатом успешных действий разведки 56 ОМПБр.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
Читайте еще:
- ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте
- Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС
- Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии