ВСУ взорвали военное авто РФ: уничтожены и ранены 11 российских оккупантов

ВСУ уничтожили военное авто РФ / Фото УНИАН

В результате огневого поражения автомобиля РФ были уничтожены 6 командиров и 5 солдат российских оккупационных войск.

Об успешных действиях украинских защитников рассказал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

При этом он опубликовал видео попадания в авто оккупантов (вероятно из гранатомета или ПТРК), в результате чего один автомобиль был уничтожен, а второй перевернулся.

По данным Штефана, российское военные возвращались с совещания.

"6 командиров и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались", - пишет он

Штирлиц добавил, что уничтожение оккупантов стало результатом успешных действий разведки 56 ОМПБр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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