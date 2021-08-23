"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам

В Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам / Полиция Одесской области

В Одессе 26-летний гражданин США расхаживал в футболке с надписью Россия и был задержан полицией за провокативное поведение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции по региону.

Правоохранители сообщили, что в понедельник, 23 августа во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, присоединившимися к мероприятию.

"Я живу в США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы ребята задержали меня, я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы ребята - расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего", ‒ заявлял мужчина во время задержания.

"Не реагируя на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина пытался убежать. Уже после того, как его пригласили в отделение полиции для выяснения", – рассказали копы.

Мужчина дал объяснения по поводу инцидента в отделении. На него составили протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП.

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Напомним, ранее Киевляне в одном из супермаркетов Киева увидели мужчину, у которого на футболке были изображены государственные символы страны-агрессора Российской Федерации.

Работнику магазина объяснили, что дальше он не сможет работать в такой футболке и предложили ее переодеть, к примеру, наизнанку. Сотрудник согласился с доводами активистов и ушел в складское помещение.