Надел футболку с гербом России и пошел на работу: в супермаркете Киева случился резонансный инцидент

Работник магазина в Киеве сказал, что не знал о значении символики на своей футболке / Соцсети

Киевляне в одном из супермаркетов Киева увидели мужчину, у которого на футболке были изображены государственные символы страны-агрессора Российской Федерации. Они объяснили человеку, который оказался сотрудником магазина, что футболку нужно переодеть. Сам он сказал, что не знал, что на футболке были российские государственные символы.

Как сообщает Telegram-канал ЕБ, активисты увидели в одном из магазинов Киева человека в футболке с российской национальной символикой. Ему задали не вопрос, не смущает ли его футболка с символами страны-агрессора. Он сказал, что до того, как к нему обратились активисты, не знал, что конкретно означают эти символы. При этом ему сделали замечание о том, что магазин также торгует российскими товарами.

Работнику магазина объяснили, что дальше он не сможет работать в такой футболке и предложили ее переодеть, к примеру, наизнанку. Сотрудник послушал активистов и ушел в складское помещение.

Непонятно, в каком конкретно магазине произошел инцидент. Не выяснен и вопрос, почему сотруднику супермаркета позволили работать в такой футболке.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, как две девушки сжигают футболку с гербом Украины. В ответ на замечания одна из них заявила, что ей "пох*й на герб". Позже девушка извинилась и сказала, что сожгла футболку своего бывшего парня.