Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины уже начали контрнаступление на левобережье Днепра, заявил военный эксперт Сергей Грабский.
Он пояснил, что можно провести аналогию с действиями ВСУ на правом берегу, когда методично уничтожались военные объекты оккупантов. Своим мнением эксперт поделился в эфире Радио NV.
"Это один из элементов этого наступления", — сказал он.
Собеседник пояснил, что разрушение системы обеспечения, управления, дислокации противника на левом берегу создает предпосылки для фронтального наступления.
Оно может происходить по линии Васильевка-Орехов-Гуляйполе-Большая Новоселка, по направлению на Токмак, Мелитополь с целью выхода на побережье Азовского моря и блокировки и захода в Крым, не исключил он.
"То есть наступление уже идет, просто мы не видим сейчас физического перемещения наших подразделений, но это не значит, что мы прекратили эту работу", — добавил Грабский.
Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.
По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".
По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.
Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.
"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.
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