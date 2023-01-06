Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУ

Успешные действия ВСУ создают предпосылки для фронтального наступления, уверен Сергей Грабский.

ВСУ контратакуют на юге, уверен Сергей Грабский / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Вооруженные силы Украины уже начали контрнаступление на левобережье Днепра, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Он пояснил, что можно провести аналогию с действиями ВСУ на правом берегу, когда методично уничтожались военные объекты оккупантов. Своим мнением эксперт поделился в эфире Радио NV.

"Это один из элементов этого наступления", — сказал он.

Собеседник пояснил, что разрушение системы обеспечения, управления, дислокации противника на левом берегу создает предпосылки для фронтального наступления.

Оно может происходить по линии Васильевка-Орехов-Гуляйполе-Большая Новоселка, по направлению на Токмак, Мелитополь с целью выхода на побережье Азовского моря и блокировки и захода в Крым, не исключил он.

"То есть наступление уже идет, просто мы не видим сейчас физического перемещения наших подразделений, но это не значит, что мы прекратили эту работу", — добавил Грабский.

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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