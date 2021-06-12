Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде

Вора задержали, но допрос пришлось отложить, так как мужчина был пьян/ скриншот

В Черкасской области вор заснул на месте преступления. Его разбудила хозяйка, которая вернулась домой и увидела неудачливого преступника на своей веранде. Он был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме, рядом лежала книга по саморазвитию, которую преступник начал читать. Кроме того, играло радио.

Грабитель успел вынести во двор технику, но увидел в доме еду и спиртное, поэтому выпил, поел и лег спать, передает ТСН.

"Смотрю - открытая калитка, смотрю - мои вещи лежат на земле, моя пила, мои кабели, болгарка ... Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю приоткрыты двери, заглядываю - а мой грабитель лежит пьяненький сознания", - рассказала Елена Безлюда.

Женщина подозревает, что вор пробрался в дом еще за три дня до того, как его обнаружили. Сначала он обчистил летнюю кухню, а потом разбил окно и залез в дом.

На рассвете приехала хозяйка, а вскоре подъехали и полицейские. Мужчина был пьян, поэтому допросить его удалось гораздо позже. Грабитель, который заснул на месте преступления, приехал из Киевской области и ранее уже был осужден за кражу.

К слову, случаи, когда воры оставались на месте преступления, случаются нередко. Например, два года назад во Львове вор пробрался в квартиру, когда там была хозяйка, успел собрать чужие вещи, но решил принять душ. Год назад на Закарпатье грабитель пытался скрыться от охранников через дымоход и застрял.

Как сообщал Главред, в столице ограбили 41-летнего первого заместителя министра социальной политики Украины Евгения Котика - из салона его авто Acura неизвестный украл деньги и травматический пистолет. Происшествие случилось в Святошинском районе в начале июня.