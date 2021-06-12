УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде

12 июня 2021, 09:20
Прослушать новость
Остановить

Мужчина приоделся в хозяйские вещи, которые нашел в доме, рядом с ним лежала книга по саморазвитию, которую преступник начал читать. Кроме того, играло радио.

Вора задержали, но допрос пришлось отложить, так как мужчина был пьян/ скриншот

В Черкасской области вор заснул на месте преступления. Его разбудила хозяйка, которая вернулась домой и увидела неудачливого преступника на своей веранде. Он был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме, рядом лежала книга по саморазвитию, которую преступник начал читать. Кроме того, играло радио.

Грабитель успел вынести во двор технику, но увидел в доме еду и спиртное, поэтому выпил, поел и лег спать, передает ТСН.

"Смотрю - открытая калитка, смотрю - мои вещи лежат на земле, моя пила, мои кабели, болгарка ... Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю приоткрыты двери, заглядываю - а мой грабитель лежит пьяненький сознания", - рассказала Елена Безлюда.

Женщина подозревает, что вор пробрался в дом еще за три дня до того, как его обнаружили. Сначала он обчистил летнюю кухню, а потом разбил окно и залез в дом.

На рассвете приехала хозяйка, а вскоре подъехали и полицейские. Мужчина был пьян, поэтому допросить его удалось гораздо позже. Грабитель, который заснул на месте преступления, приехал из Киевской области и ранее уже был осужден за кражу.

К слову, случаи, когда воры оставались на месте преступления, случаются нередко. Например, два года назад во Львове вор пробрался в квартиру, когда там была хозяйка, успел собрать чужие вещи, но решил принять душ. Год назад на Закарпатье грабитель пытался скрыться от охранников через дымоход и застрял.

Как сообщал Главред, в столице ограбили 41-летнего первого заместителя министра социальной политики Украины Евгения Котика - из салона его авто Acura неизвестный украл деньги и травматический пистолет. Происшествие случилось в Святошинском районе в начале июня.

полиция Черкасская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-УкраинаЗвезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнееНазваны две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихомЕкатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборнойПочему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для ЗолушкиУмерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

Последние новости

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи использованных шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

10:03

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

Реклама
08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:35

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

06:30

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

04:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

Реклама
01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

11 июня, пятница
23:45

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

23:36

Врач рассказала, какую черешню опасно покупать Видео

22:56

Плаванье или бег: в чем сила тренировки Видео

22:45

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - Зеленский Видео

22:41

В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи Видео

22:29

Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря Видео

21:52

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского Видео

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

21:18

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

20:53

Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена Видео

20:24

Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Видео

20:20

Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

20:15

В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

20:00

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых Видео

Реклама
19:56

Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации мнение

19:42

Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро Видео

19:37

В ЕС бьют тревогу и призывают некоторых граждан отказаться от AstraZeneca

19:34

О каких проблемах со здоровьем "сигналят" белые пятна на ногтях Видео

19:29

Мечтал стать боксером: всплыли подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове Видео

19:27

Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

19:15

Сорвала злость: в Одесской области мачеха отвезла 4-летнего сына мужа далеко-далеко и бросила Видео

19:05

Bethesda приглашает всех желающих бесплатно поиграть в Fallout 76 Видео

19:04

В Киеве с балкона оборвалась дедушкина "тепличка" с рассадой

18:41

Как привлечь семейное счастье и что нельзя делать дома Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять