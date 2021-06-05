В Киеве ограбили авто первого зама министра

В Киеве ограбили чиновника

В столице ограбили 41-летнего первого заместителя министра социальной политики Украины Евгения Котика - из салона его авто Acura неизвестный украл деньги и травматический пистолет, пишет Обозреватель.

Происшествие случилось в Святошинском районе, в полицию чиновник обратился примерно в 17:10. В частности, Котик заявил, что несколько минут назад неизвестный мужчина путем свободного доступа в салон его авто забрал сумку.

В последней находились денежные средства в сумме одной тысячи гривен, а также личные документы и зарегистрированное на чиновника спецсредство П

Согласно декларации, у Котика есть два легковых автомобиля Acura MDX, принадлежащих его жене. Один 2007 года выпуска, приобретенный в 2018-м за 366,1 тыс. грн, другой 2016 г. в., купленный в 2019 году за 271,3 тыс. грн.

По данным на сайте Министерства социальной политики, Котик Евгений Дмитриевич родился 15 апреля 1980 года. В 1997-м году закончил Киевский военный лицей им. Ивана Богуна. Имеет несколько высших образований.

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Так, в 2002 году он с отличием окончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности "Правоохранительная деятельность" и получил квалификацию юриста. А в 2011-м – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности Международное право, получил квалификацию юрист-международник.

Кроме этого, в 2019 году Котик вступил на обучение в Институт подготовки кадров государственной службы занятости по образовательно-профессиональной программе подготовки магистра Менеджмент предпринимательской деятельности (специальность Менеджмент).

В 2002-2012 годах мужчина работал в Государственной налоговой службе. Следующие два года – в Департаменте Госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД.