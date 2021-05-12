Нардепа грабанули в поезде: унесли сумку с десятками тысяч гривен

Алексея Гончаренко ограбили в поезде / t.me/oleksiihoncharenko

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что его ограбили в поезде во время поездки в Ровенскую область в понедельник, 10 мая, – воры ночью унесли сумку, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки.

Ограбление произошло в поезде Одесса – Ковель, поделился политик в своем Telegram-канале.

Народный избранник добавил, что злоумышленники в ту же ночь начали тратить деньги в Жмеринке в маркете, который ближе всего находится к вокзалу.

Воров поймали сотрудники жмеринской полиции.

"...Уже в течение дня работникам полиции удалось обнаружить злоумышленников, выйти на их след и вернуть мои карточки", – добавил нардеп.

Напомним, Алексей Гончаренко за 2020 год получил 445 880 гривен зарплаты. Жена нардепа Ольга Гончаренко за прошлый год заработала 4 685 993 грн, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Справка. Алексей Гончаренко родился 16 сентября 1980 года в Одессе, был членом Партии регионов, занимал пост главы Одесского областного совета. Позже вступил в партию Европейская солидарность.