Взорванная техника РФ и пленные россияне: Залужный показал бои за Пятихатки

На видео зафиксировано уничтожение вражеской техники, пленные оккупанты, а также продвижение бойцов ВСУ.

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Валерий Залужный показал видео освобождения Пятихаток / president.gov.ua, Скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил освобождение Силами обороны населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам", — написал Залужный в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ также опубликовал видеоролик работы украинских сил.

видео дня

На кадрах, в частности, зафиксировано уничтожение вражеской техники, пленные оккупанты, а также продвижение бойцов ВСУ.

Смотрите видео - ВСУ освобождают Пятихатки:

Кадры освобождения Пятихаток / Скриншот

Ранее 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины освободили Пятихатки.

За две недели наступательных действий подразделения перативно-стратегической группировки войск "Таврия" деоккупировали восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

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