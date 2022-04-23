"Я не боюсь встречи с Путиным": Зеленский рассказал, опасается ли увидеться с русским диктатором

Владимир Путин и Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что есть как минимум два пути окончания войны. В частности, речь идет о дипломатическом и военном. Также он добавил, что хочет встречи с президентом России. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в киевском метро.

По его словам, любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется " - сказал Зеленский.

Президент также сказал, что он готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не боюсь встречи с президентом (Владимиром Путиным - Главред). Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", ‒ отметил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ыойна России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает пресс-служба главы государства.

"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах", – сказал он.

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