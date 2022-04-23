"Я не боюсь встречи с Путиным": Зеленский рассказал, опасается ли увидеться с русским диктатором

Также президент Владимир Зеленский отметил, что любой лидер, желает он этого или нет, не имеет права отменять дипломатию как путь решения войны.
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что есть как минимум два пути окончания войны. В частности, речь идет о дипломатическом и военном. Также он добавил, что хочет встречи с президентом России. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в киевском метро.
По его словам, любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.
"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется " - сказал Зеленский.
Президент также сказал, что он готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не боюсь встречи с президентом (Владимиром Путиным - Главред). Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", ‒ отметил Зеленский.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ыойна России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает пресс-служба главы государства.
"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах", – сказал он.
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