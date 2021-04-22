За парту вместо каникул: в МОН рассказали, где школьники продолжат учебу летом

В Украине могут продлить учебный год / REUTERS

Начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко прокомментировал вопрос о том, где в Украине могут продолжить обучение в школах летом.

Как подчеркнул он в эфире Громадського, столичные школы не планируют продлевать учебный год и учиться летом. Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения.

Представитель МОН пояснил, что дистанционное обучение в Киеве не прерывалось, каникулы были в те сроки, когда должны быть, потому школы столицы не планируют продление учебы в первый месяц лета.

"В министерстве сейчас нет инфомации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - сказал Кононенко.

По его словам, в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения: "Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Поскольку там действительно была ситуация, каникулы объявлялись сверхурочно".

Добавим, что согласно законодательству, в Украине учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля.

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