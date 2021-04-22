За парту вместо каникул: в МОН рассказали, где школьники продолжат учебу летом

Учебные заведения могут принять решение о продолжении работы в июне, не исключил Юрий Кононенко.
Начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко прокомментировал вопрос о том, где в Украине могут продолжить обучение в школах летом.
Как подчеркнул он в эфире Громадського, столичные школы не планируют продлевать учебный год и учиться летом. Но в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения.
Представитель МОН пояснил, что дистанционное обучение в Киеве не прерывалось, каникулы были в те сроки, когда должны быть, потому школы столицы не планируют продление учебы в первый месяц лета.
"В министерстве сейчас нет инфомации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - сказал Кононенко.
По его словам, в некоторых регионах может идти речь о продлении обучения: "Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Поскольку там действительно была ситуация, каникулы объявлялись сверхурочно".
Добавим, что согласно законодательству, в Украине учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля.
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Обучение в Украине во время локдауна:
- В начале марта нынешнего года в ряде областей Украины (тех, которые в "красной" зоне) школьников переводят на дистанционное обучение из-за роста числа зараженных коронавирусом.
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.