"Зачем оскорбляли власть в РФ?": Лукашенко подмазался к Путину и обвинил во всем украинцев

Лукашенко назвал свою версию вторжения в Украину / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает плясать под дудку Путина. Он начал утверждать, что в войне против Украины, которую развязал российский диктатор, якобы виноваты сами же украинцы. Об этом он рассказал в интервью белорусским пропагандистам.

Лукашенко начал утверждать, что украинцы якобы спровоцировали Путина тем, что "оскорбляли его и демонизировали".

"Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?" — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Россия якобы напала с целью "поставить наше государство на место".

Стоит отметить, что это еще раз подтверждает то, что Путин изначально даже не планировал "защищать жителей Донбасса", которых в Украине якобы всячески "оскорбляли и ущемляли".

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Ранее Главред сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров.

Также он признался, что давно мечтал о создании "панславянского государства", еще до того, как эта идея посетила его коллегу, президента РФ Владимира Путина. По словам Лукашенко, это идея пришла в голову первому именно ему, а не Путину.

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