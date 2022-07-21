Лукашенко признался в своих бреднях о "славянской державе" и обиделся на Путина

Лукашенко якобы мечтал о "славянской державе" еще до Путина / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко признался, что давно мечтал о создании "панславянского государства", еще до того, как эта идея посетила его коллегу, президента РФ Владимира Путина.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время "русского мира". Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне", - сказал он в интервью France-Presse

По словам Лукашенко, это идея пришла в голову первому именно ему, а не Путину.

"Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - сказал он.

Ранее Главред сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров.

Напомним, белорусский доброволец, который воюет за ВСУ в составе полка имени Кастуся Калиновского, рассказал ‒ подконтрольная нынешнему белорусскому режиму армия будет наступать на Украину независимо от того, будет ли жив тамошний диктатор Александр Лукашенко, либо мертв. Как говорит заместитель командира полка Вадим Кабанчук (позывной "Игорь"), приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович ‒ первый заместитель белорусского министра обороны.

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