Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУ / УНИАН и https://t.me/modmilby

Белорусский доброволец, который воюет за ВСУ в составе полка имени Кастуся Калиновского, рассказал ‒ подконтрольная нынешнему белорусскому режиму армия будет наступать на Украину независимо от того, будет ли жив тамошний диктатор Александр Лукашенко, либо мертв. Как говорит заместитель командира полка Вадим Кабанчук (позывной "Игорь"), приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович ‒ первый заместитель белорусского министра обороны.

"Это произойдет через месяц-два. Состоится независимо от того, будет ли Лука (Александр Лукашенко — Главред) жив или нет. Они его переломают — отдаст ли он приказ о наступлении, или за него отдаст приказ генерал Вольфович", — говорит Кабанчук.

По словам добровольца, русский диктатор Путин заставил Лукашенко внести в законодательство Беларуси поправку, где указано, что в случае внезапного исчезновения президента страны исполняющим его обязанности будет назначен полностью подконтрольный Кремлю генерал Вольфович.

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Напомним, 5 июля глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба заявил, что опасность нападения на Киев и область российских оккупантов со стороны Беларуси никуда не исчезла.

Республика Беларусь по факту участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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