УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУ

19 июля 2022, 09:29

По данным белорусского добровольца ВСУ Вадима Кабанчука, приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович - первый замминистра обороны Беларуси.

Лукашенко, армия
Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУ / УНИАН и https://t.me/modmilby

Белорусский доброволец, который воюет за ВСУ в составе полка имени Кастуся Калиновского, рассказал ‒ подконтрольная нынешнему белорусскому режиму армия будет наступать на Украину независимо от того, будет ли жив тамошний диктатор Александр Лукашенко, либо мертв. Как говорит заместитель командира полка Вадим Кабанчук (позывной "Игорь"), приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович ‒ первый заместитель белорусского министра обороны.

"Это произойдет через месяц-два. Состоится независимо от того, будет ли Лука (Александр Лукашенко — Главред) жив или нет. Они его переломают — отдаст ли он приказ о наступлении, или за него отдаст приказ генерал Вольфович", — говорит Кабанчук.

По словам добровольца, русский диктатор Путин заставил Лукашенко внести в законодательство Беларуси поправку, где указано, что в случае внезапного исчезновения президента страны исполняющим его обязанности будет назначен полностью подконтрольный Кремлю генерал Вольфович.

Читайте такжеБеларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогноз

Напомним, 5 июля глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба заявил, что опасность нападения на Киев и область российских оккупантов со стороны Беларуси никуда не исчезла.

Республика Беларусь по факту участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:40

Русские оккупанты в боях ВСУ столкнулись с проблемой - британская разведка

10:40

На Херсонщине 4 ракеты взорвались над позициями оккупантов, которые их запустилиВидео

10:15

Новая "спецоперация" Путина в Украине: российский политик рассказал о следующих шагах диктатора

10:13

Билеты по 36 тысяч: Меладзе даст концерт за астрономическую сумму

10:09

Уже скоро ВСУ смогут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - ДаниловВидео

Реклама
10:02

Пока не ослабнет система Путина: эксперт пояснил, когда закончится война в Украине

09:50

"Догонит каждого": Дантес рассказал, как во время украинского концерта в Израиле ныли россияне

09:49

"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды Украины

09:29

Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУВидео

09:27

В РФ показали сюжет про семью ликвидированного оккупанта, у него на кухне - холодильник из УкраиныВидео

09:22

Умерла украинская телеведущая Руслана Писанка

08:54

"Путин в коме" - российская ИПСОмнение

08:51

Будет лить, как из ведра: семь областей Украины накроют мощные грозыВидео

08:19

В Николаевской области оккупанты убили четверых украинцев ради постановочного сюжетаВидео

08:16

Украине дают оружие по стандартам НАТО, уже есть паритет с РФ в некоторых видах вооружения – ДаниловВидео

07:30

ВСУ ударили по складам и скоплению сил врага на Юге: уничтожены 65 оккупантовВидео

07:01

Оккупанты сосредоточили силы на захвате двух городов в Украине – ISWВидео

06:50

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому вредит

06:37

РФ ударила ракетами по Одесской области: есть раненые и разрушенияВидео

06:33

Скромные успехи Байдена в Саудовской Аравиимнение

Реклама
06:00

Война в Украине будет долгой, уход Путина ничего не изменит - Илия КусаВидео

05:34

Лайма Вайкуле после слухов о смертельной болезни сплясала на закрытой вечеринке

05:00

Как пережить сильную жару: ТОП-6 простых и действенных лайфхаковВидео

05:00

Путин "сдувается", у России нет сил наступать на Донетчине и захватить Харьковскую область – ЖдановВидео

04:30

"Груз 200" из Волгоградской области: ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

04:04

Бросила вызов старению: 57-летняя Элизабет Херли произвела фурор в дерзком бикини

03:50

Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию, которые творят чудеса

03:37

Надежда Мейхер показала пышные формы в полупрозрачном боди

03:20

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:12

Украине надо бить по военным базам в Крыму: Путин не ответит ядерным ударом - ЖдановВидео

03:00

Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягодыВидео

02:40

Налетят мощные ливни: синоптик дал тревожный прогноз на августВидео

02:14

Оле Цибульской потребовалась срочная медицинская помощь - певица оказалась под капельницей

02:05

Почему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ: военный эксперт объяснил

01:35

Наступление на Харьков: военный эксперт объяснил, имеет ли РФ шанс захватить городВидео

00:54

"Расчленю, распотрошу": Анастасия Приходько показала ужасающие угрозы от российских фанатиков

00:51

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:30

Цены обвалились ниже 40 грн/литр: новая стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗСВидео

00:11

Евгений Карась. Обращение к зрадофилам и любителям грызниВидеоблоги

18 июля, понедельник
23:57

Россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом - Зеленский

Реклама
23:37

17-летняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях бойфренда - красавчик показал интимные снимки

23:23

Шантаж, пропаганда и ложь: Кулеба назвал истинную цель Путина и предупредил о ловушкеВидео

22:54

Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУВидео

22:41

Зеленский срочно созвал ставку верховного главнокомандующего: подробностиВидео

22:30

"Бегали в панике": на Запорожской АЭС ранены россияне, есть погибшие - мэрВидео

22:28

Лига чемпионов: смотри Динамо Киев – Фенербахче бесплатно актуально

22:19

Анна Кошмал после новости о госпитализации показала идеальную фигуру в нежном цветочном платье

22:17

Выжил в аду Северодонецка: на Буковине в масштабном ДТП погиб военный вместе с семьей - подробностиВидео

22:08

Трупы российских солдат подвозят ежедневно: на Харьковщине оккупанты обустроили моргВидео

21:42

Война переходит на новый этап: российский спецназ пытается уничтожить HIMARS - ЖдановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять