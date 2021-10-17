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Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности

17 октября 2021, 23:04

Женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины.

Виктор Крыжанивский
Виктор Крыжанивский / соцсети

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата, экс-посла Украины в Эстонии и экс-представителя в Приднестровье Виктора Крыжанивского.

Как сообщает полиция Киева, по предварительным данным, мужчина скончался после падения с лестницы в собственном доме

Правоохранители отмечают, что женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятныкивский.

По словам собеседника в правоохранительных органах, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая. Им оказался Виктор Крыжанивский.

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Что известно о погибшем дипломате Викторе Крыжанивском

Крыжанивский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года — специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.

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