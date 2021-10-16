Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве

В Киеве на Осокорках нашли метрвым дипломата / Скриншот

В субботу, 16 октября, в полицию Киева позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу, которая помогала мужчине по дому, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Досудебное расследование продолжается.

Что известно о погибшем и причине смерти

Как уточняет ТСН, погибшим оказался дипломат. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают.

Реклама

Уже мертвым владельца дома на столичных Осокорках обнаружила домработница, которая пришла убирать дом.

"Сегодня утром приходит соседка моя с крайнего домика и говорит: "Трохимич, ты знаешь что? Убили", — рассказывает сосед.

Говорит, сосед был не слишком общителен, хоть на даче в последнее время жил постоянно. Накануне соседи его не видели. Никакого шума ночью не слышали.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся — ничего, в 3 часа ночи проснулся — и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", — рассказывает сосед Василий Гордиенко.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель грузовика сбил двоих человек: пострадал известный историк, его друг погиб

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве умерла модель и светская львица Елена Вовк. Женщина скончалась на 74-м году жизни.

Недавно она попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось.