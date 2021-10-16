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Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве

16 октября 2021, 20:36
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Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай.

В Киеве на Осокорках нашли метрвым дипломата / Скриншот

В субботу, 16 октября, в полицию Киева позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу, которая помогала мужчине по дому, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Досудебное расследование продолжается.

Что известно о погибшем и причине смерти

Как уточняет ТСН, погибшим оказался дипломат. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают.

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Уже мертвым владельца дома на столичных Осокорках обнаружила домработница, которая пришла убирать дом.

"Сегодня утром приходит соседка моя с крайнего домика и говорит: "Трохимич, ты знаешь что? Убили", — рассказывает сосед.

Говорит, сосед был не слишком общителен, хоть на даче в последнее время жил постоянно. Накануне соседи его не видели. Никакого шума ночью не слышали.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся — ничего, в 3 часа ночи проснулся — и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", — рассказывает сосед Василий Гордиенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве умерла модель и светская львица Елена Вовк. Женщина скончалась на 74-м году жизни.

Недавно она попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось.

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