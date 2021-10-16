Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

Елена Вовк / Instagram.com/elena.volk2019

В Киеве умерла модель и светская львица Елена Вовк. Женщина скончалась на 74-м году жизни.

Недавно она попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось, написали ее друзья в Instagram.

"Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы Киева трагически умерла Елена Вовк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину", — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти — пока неизвестно. Также родственники пока не сообщили, когда и где будут хоронить эпатажную модель.

Модель Елена Вовк: что известно о знаменитой светской львице

Елена Вовк регулярно появлялась на светских мероприятиях, в клубах, а также снималась в рекламах и кино.

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Она периодически устраивала фотосессии, которые находили отклики среди ее аудитории.

Женщина откровенно одевалась и всегда наносила яркий макияж.

Также опубликовано последнее прижизненное фото Вовк.

/ Instagram.com/elena.volk2019

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Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года. Смерть наступила 1 октября.

"Леонида Ивановича не стало 1 октября", – отметила невестка народного синоптика.