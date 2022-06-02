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"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову

2 июня 2022, 18:33

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западное оружие делает украинцев счастливыми, а страдания приносит армия РФ.

ОП, Песков
"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову / фото коллаж УНИАН

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил ‒ именно поставки западного оружия делают украинцев счастливыми. Именно так он отреагировал на заявление кремлевского спикера Дмитрия Пескова насчет того, что западное оружие для ВСУ якобы "принесут только новые страдания Украине".

"Снабжение западным оружием принесет только новые страдания", — говорят странные субъекты в Кремле. Так вот, читайте по слогам: страдание народу приносит армия палачей и мародеров", - написал украинский чиновник в Twitter.

Как говорит Подоляк, западное оружие делает украинцев очень счастливыми.

"Как и все, что помогает изгнать россиян с нашей земли", – написал он.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО дальностью в 300 километров - то есть способные разрушать объекты на территории России.

Далее, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что верхушка РФ не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО.

В то же время глашатай Путина утверждаел, что военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

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Автор: Егор Бунин
Дмитрий Песков война России и Украины
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