В Кремле заговорили о подготовке "финального документа" для встречи Зеленского с Путиным

В Кремле оценили вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Офіс президента, Reuters

В Кремле прокомментировали вероятность встречи президентов Украины Владимира Зеленкого и РФ Владимира Путина.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России никогда не исключали возможности встречи двух лидеров, но для этого должна быть проведена подготовка, результатом чего будет подписание некоего документа, передает ТАСС.

"Априори такой встречи никто не исключает и никогда не исключал. Но она должна быть подготовлена. И если Путин и Зеленский будут встречаться, то только для того, чтобы финализировать некий документ".

Песков отметил при этом, что "работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путиным. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки. И мы видим следы издевательств, пыток, расстрелов. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - сказал Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

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