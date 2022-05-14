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"Границы НАТО дойдут до пригорода Петербурга": у Зеленского потроллили Путина

14 мая 2022, 17:58

Россия окончательно надоела всему миру, подчеркнул Михаил Подоляк.

НАТО
Стало известно о новых планах по расширению НАТО / Reuters

Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя намерения Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга...", - отметил он.

По мнению Подоляка, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.

"Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", - иронично добавил советник главы ОП.

Как сообщила пресс-служба президента Финляндии, сегодня он провел разговор с президентом РФ, во время которой заявил, что Финляндия вскоре подаст заявку на членство в НАТО.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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НАТО Владимир Путин Михаил Подоляк
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