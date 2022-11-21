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"Запаситесь теплой одеждой и одеялами": украинцам светят 4 месяца отключений - YASNO

21 ноября 2022, 20:23

Негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят в результате атак, предупредил Сергей Коваленко.

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Отключения электроэнергии в Украине прогнозируют до конца марта / УНИАН

В Украине отключения абонентов от электроэнергии, вызванные обстрелами оккупантами РФ, могут продолжаться до конца марта 2023 года, заявил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

"Энергетики, невзирая на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", — написал он в Facebook.

Представитель YASNO не исключил, что в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными.

"Новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще", — пишет он.

В то же время он не исключил, что негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят в результате атак, тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых "свет может не быть очень длительное время".

"Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле", — добавил Коваленко.

Коваленко

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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