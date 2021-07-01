Заживо и через суд: полтавчанка "похоронила" своего мужа

Анатолию Маковскому сказали: "Вы - мертвый!"/ Суспільне

В Полтаве произошел курьезный случай. Мужчина решил восстановить документ, однако вместо этого узнал о собственной смерти. Выяснилось, что суд принял соответствующее решение на основании заявления его супруги, пишет "Суспільне".

Отмечается, что мужчина находился в местах лишения свободы, а вышев на волю решил восстановить идентификационный код и отправился в налоговую инспекцию. Там сказали, что он числиться мертвым еще с 2010-го года.

"Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвый". Я говорю: "В каком смысле?"."Вот так, мы послали на Киев запрос", выдали, что Шишацкий суд меня в 2010-м году похоронил. Я в шоке", - говорит пострадавший.

Как оказалось, тогда в суд пришла жена мужчины и заявила, что ее муж Анатолий в 2007 году вышел из дома и до сих пор не вернулся. Более того, она сказала, что в течение последующих трех лет о нем ничего не было известно. На основании этих показаний глава судебной инстанции Виктор Рябченко признал мужчину мертвым.

Сам пострадавший говорит, что все это время он был в Полтаве, а в розыск его никто не подавал.

"Я же не обязан сидеть в том селе. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, но ничего. Это они три года просто так просидели, пробыли, думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили". Это надо все проверять. Они просто отнеслись халатно", − добавил мужчина.

Напомним, в городе Лубны в Полтавской области две пенсионерки организовали наркобизнес и распространяли психотропные вещества среди местных наркозависимых людей. В ходе обысков правоохранители изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны и денежные средства. В одном из банков был открыт счет на сумму около 660 тысяч гривен. Фигурантки преступления – 73-летняя пенсионерка и ее 72-летняя сообщница. Им грозит до 12 лет тюрьмы.