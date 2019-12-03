Сгорела заживо: в Опытном трагически погибла легендарная баба Маша

Баба Маша носила украинским военным овощи со своего огорода / Фото: Радио Свобода

В селе Опытное Донецкой области 30 ноября в результате пожара трагически погибла одна из самых известных жительниц околиц донецкого аэропорта – 80-летняя Мария Горпинич, известная как баба Маша.

"Пожарная машина не была допущена в поселок по соображениям безопасности, но, наверное, даже, если бы была допущена не смогла бы в момент приезда спасти женщину, так как дом пылал в этот момент, словно напалм", - сообщил в Facebook координатор гуманитарной миссии Пролиска Евгений Каплин.

Очевидцы утверждают, что пожар в доме бабы Маши, очевидно, возник из-за керосиновой горелки, которая для погибшей была единственным источником света. В Опытном на протяжении последних пяти лет нет электричества из-за обрыва линии электропередач.

В 2014 году у бабы Маши умер муж, а год спустя осколком смертельно ранило ее сына. Похоронить сына на кладбище женщина не смогла из-за обстрелов, поэтому последнее пристанище он нашел в роковой воронке в собственном дворе.

"Сосед прибегает и говорит: Витя ранен в голову! Меня всю затрясло. У меня всегда была аптечка. Я ее схватила и побежала, а он – весь в крови. Я ему зеленкой рану залила. Замотала широким бинтом. Его повезли в Авдеевку, но там стреляли. Повезли в Димитров – там тоже был обстрел. Он у меня на руках умер. Еще пожил 4 дня после больницы. Он меня за руку взял и сказал: "Ма... Ма..." И больше ничего", - цитировало женщину Радио Свобода.

Женщине помогали украинские военные и волонтеры, а она носила им овощи, которые выращивала на огороде. В последнее время ей пытались восстановить дом, однако в трагический момент никого рядом не оказалось.

После смерти Марии Гирпинич в Опытном осталось 37 местных жителей, которые не намерены покидать свои дома. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам.

Как ранее сообщалось, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 107 человек.