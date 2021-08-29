Здоровое утро: диетолог назвала пять опасных привычек натощак

Утро - самый важный период всего дня / Фото: eva.ru

Издавна известно, что утро - главное время суток. Как его проведешь, таким и день будет. Однако не все знают, как правильно встретить день грядущий, чтобы потом быть в форме.

Индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять вредных привычек на голодный желудок. Ее советы опубликовала телекомпания NDTV.

Махиджа призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу после пробуждения.

"Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке", - подчеркнула диетолог.

Кроме того, эксперт советует не пить на голодный желудок алкоголь, так как спиртное без еды мгновенно попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

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Вредной привычкой, по словам Махиджи, является жевательная резинка натощак.

"Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать воспаление и язву", - аргументировала Пуджа.

Не рекомендует специалист и ходить за продуктами до того, когда человек поел.

"Голодные люди не только покупают значительно больше продуктов, чем нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу", - утверждает она.

А еще Махиджа призывает не вступать в споры натощак. Все из-за того, что у голодного человека понижен уровень сахара в крови, а значит он более подвержен эмоциям. Поэтому перед решением важных дел лучше немного перекусить.

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