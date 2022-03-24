Зеленская опубликовала трогательное видео к 30-му дню войны с Россией / скриншот

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала трогательное видео о месяце непокорности украинского народа.

Жена президента подчеркнула, что в городах и селах за окнами все еще слышны взрывы, но скоро они станут победным салютом.

Зеленская напомнила, что ровно месяц назад украинцы проснулись от взрывов, которые не утихают до сих пор. Люди очнулись в другой реальности, где война пришла в их дом.

"На войне время идет по-другому. Мы постарели на десяток лет. Мы научились различать снаряды по звуку. Мы столкнулись не просто с российским захватчиком – мы столкнулись с военными преступниками, которые сознательно убивают мирное население", - заявила Зеленская.

Россияне убивают украинских детей

С 24 февраля погиб 121 ребенок, напомнила Зеленская.

Погибшие от вражеских обстрелов мирные жители лежат в братских могилах в Мариуполе, Ирпене, в Буче во дворах собственных домов. Сотни тысяч наших людей без связи на отрезанных врагом территориях – в подвалах Мариуполя, Киевщины, Харьковщины.

Читайте также"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в УкраинеТакже супруга президента вспомнила и свыше 10 миллионов вынужденных переселенцев, которые находятся в других регионах или странах: "Люди, которые вчера имели дом, работу и планы, потеряли все и зависят от гуманитарной помощи".

Оккупанты разрушают больницы и школы

Кроме того, российские захватчики разрушили 13 больниц и обстреляли более 246, что тоже является "чьей-то отнятой жизнью, потому что так у людей отобрали право на лечение". Оккупанты убили 6 и ранили 16 медиков.

В то же время, украинские врачи продолжают спасать даже в таких условиях. И в подвалах больниц родилось уже больше 15 тысяч малышей.

"За этот месяц россияне повредили или разрушили 291 школу. "Но наши дети учат уроки в бомбоубежищах, потому что знания пригодятся им в мирной жизни, которая обязательно будет", – заверила Зеленская.

Читайте такжеОккупанты строят в Мелитополе военную базу на украинском аэродроме — мэрОна подытожила, что пока украинцы живы, то вместе отстроят разрушенное, вылечат страдания, станут лучше и сильнее. "Поэтому обязательно нужно жить!" – написала первая леди.

Она также поблагодарила всех, кто борется за Украину, держа в руках оружие или ребенка.

"За нашими окнами еще слышны взрывы. Но скоро они станут победным салютом", – не сомневается Елена Зеленская.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор ничего не знает о народе Украины и о том, что такое свобода. Российские оккупанты думали, что смогут уничтожить Украину еще в первые дни вторжения, но они ошиблись.

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