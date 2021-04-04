Зеленский одобрил санкционный удар по РФ и топ-контрабандистам

Президент подписал указ о санкциях сроком на три года против десяти физических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В соответствующем указе главы государства №140/2021, опубликованном на его сайте, идет речь о санкциях против компаний и физических лиц, которых связывают с контрабандой.
По информации пресс-службы президента, СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.
"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.
По словам президента, это первая десятка, но "точно не последняя".
Глава государства добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.
Также, согласно решению СНБО, санкции были применены против 79 компаний.
"Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.
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Санкции против контрабандистов:
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Ериминчуком.
Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".
Кроме того. вводятся санкции на три года:
- ООО СНАБКОМ (РФ);
- Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ);
- ООО Волга-Днепр (РФ);
- ООО ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ (РФ);
- ООО ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА (Севастополь);
- ООО СЕВМОРМАШ-2М (Севастополь);
- АО Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА (РФ);
- АО Центр судоремонта ДАЛЬЗАВОД (РФ);
- ООО Севастопольский агрегатный завод (Севастополь);
- АО 514 авиационный ремонтный завод (РФ);
- Акционерное общество 322 авиационный ремонтный завод;
- ООО Грумбо (Львов);
- ООО Магнез (Львов);
- ООО Фьючерайз (Львов);
- ООО Нимсон сейл (Киев);
- ООО Южная табачная компания (Одесса);
- ООО Равтранс Логистик (Львовская область);
- ООО Сервисцентробуд (Львов);
- ООО Общее Украинско-Польское предприятие Равтранс (Львовская область);
- ООО Экогарант (Львов);
- ООО Рава Тир Сервис (Львовская область);
- ООО Эксто Холдинг (Черновцы);
- ООО Компания Менатеп (Черновицкая область);
- ООО Новатек Продакшн (Черновицкая область);
- ООО Имперопт Торг (Львов);
- ООО Интеримп (Львов);
- ООО Волли Вест (Львов);
- ООО Експром-Торг (Львов);
- ООО Наверс (Киевская область);
- ООО Фест Торг Компани (Луцк);
- ООО Тремс Делайт (Киевская область);
- ООО Спец Ситибуд Логистик (Киев);
- ООО Ск груп (Херсон);
- ООО Кария Компани (Киев);
- ООО Лидерформ (Запорожье);
- ООО Мирус трейд (Киев);
- ООО Мобилайз (Киев);
- ООО НВП Органик систем (Херсон);
- ООО Одек Плюс (Полтава);
- ООО Ролинз Груп (Киев);
- ООО Сайрус-Груп (Киев);
- ООО Твоя Логистика (Киев);
- ООО ЛСЛ Одесса (Одесская область);
- ООО Стерлингс (Киев);
- ООО Стретфорд груп (Киев);
- ООО Вуд Холдинг Трейдинг (Полтава);
- Фермерское хозяйство Смарагд (Полтавская область).