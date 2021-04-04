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Зеленский одобрил санкционный удар по РФ и топ-контрабандистам

4 апреля 2021, 17:55
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Президент подписал указ о санкциях сроком на три года против десяти физических лиц.

Зеленский ударил санкциями по контрабандистам
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В соответствующем указе главы государства №140/2021, опубликованном на его сайте, идет речь о санкциях против компаний и физических лиц, которых связывают с контрабандой.

По информации пресс-службы президента, СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.

По словам президента, это первая десятка, но "точно не последняя".

Глава государства добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.

Также, согласно решению СНБО, санкции были применены против 79 компаний.

"Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.

Читайте такжеСанкции СНБО - это не решение проблемы, это проявления бессилия

Санкции против контрабандистов:

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

  • Вадимом Альпериным;
  • Александром Чудаковым;
  • Виктором Шерманом;
  • Александром Кравченко;
  • Владимиром Дидухом;
  • Иваном Бокало;
  • Валерием Пересоляком;
  • Юрием Кушниром;
  • Орестом Фирманюком;
  • Александром Ериминчуком.

Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Кроме того. вводятся санкции на три года:

  • ООО СНАБКОМ (РФ);
  • Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ);
  • ООО Волга-Днепр (РФ);
  • ООО ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ (РФ);
  • ООО ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА (Севастополь);
  • ООО СЕВМОРМАШ-2М (Севастополь);
  • АО Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА (РФ);
  • АО Центр судоремонта ДАЛЬЗАВОД (РФ);
  • ООО Севастопольский агрегатный завод (Севастополь);
  • АО 514 авиационный ремонтный завод (РФ);
  • Акционерное общество 322 авиационный ремонтный завод;
  • ООО Грумбо (Львов);
  • ООО Магнез (Львов);
  • ООО Фьючерайз (Львов);
  • ООО Нимсон сейл (Киев);
  • ООО Южная табачная компания (Одесса);
  • ООО Равтранс Логистик (Львовская область);
  • ООО Сервисцентробуд (Львов);
  • ООО Общее Украинско-Польское предприятие Равтранс (Львовская область);
  • ООО Экогарант (Львов);
  • ООО Рава Тир Сервис (Львовская область);
  • ООО Эксто Холдинг (Черновцы);
  • ООО Компания Менатеп (Черновицкая область);
  • ООО Новатек Продакшн (Черновицкая область);
  • ООО Имперопт Торг (Львов);
  • ООО Интеримп (Львов);
  • ООО Волли Вест (Львов);
  • ООО Експром-Торг (Львов);
  • ООО Наверс (Киевская область);
  • ООО Фест Торг Компани (Луцк);
  • ООО Тремс Делайт (Киевская область);
  • ООО Спец Ситибуд Логистик (Киев);
  • ООО Ск груп (Херсон);
  • ООО Кария Компани (Киев);
  • ООО Лидерформ (Запорожье);
  • ООО Мирус трейд (Киев);
  • ООО Мобилайз (Киев);
  • ООО НВП Органик систем (Херсон);
  • ООО Одек Плюс (Полтава);
  • ООО Ролинз Груп (Киев);
  • ООО Сайрус-Груп (Киев);
  • ООО Твоя Логистика (Киев);
  • ООО ЛСЛ Одесса (Одесская область);
  • ООО Стерлингс (Киев);
  • ООО Стретфорд груп (Киев);
  • ООО Вуд Холдинг Трейдинг (Полтава);
  • Фермерское хозяйство Смарагд (Полтавская область).
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