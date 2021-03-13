Зеленский рассказал об очищении "слуг народа" от "засланных казачков"

Владимир Зеленский / Скриншот

В субботу, 13 марта, в Киеве проходит съезд партии Слуга народа, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый заместитель руководителя парламента Руслан Стефанчук.

На съезде заслушают отчет о результатах ежегодного внутрипартийного финансового аудита партии по доходам и расходам, рассказали организаторы мероприятия.

Зеленский заявил об очищении команды

В ходе выступления на съезде Зеленский заявил, что представители партии Слуга народа "повзрослели", признали ошибки и сделали выводы.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.

Он также заявил, что требует от Слуги народа быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах.

"Должны думать на несколько шагов вперед.... Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

Президент призвал "слуг" к единству в Раде

Президент также призвал фракцию Слуга народа в парламенте поддерживать законопроекты власти большинством голосов.

"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важных для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов Слуги народа. Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести".

По его мнению, сегодня сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний.

"Программа президента и парии Слуга народа – именно это наша повестка дня. Никакие поправки кого-либо не остановят нас на этом пути", - сказал глава государства в адрес "слуг народа".

Зеленский "дал задание" партийцам на местах

Президент также обратился к представителям партии в регионах с просьбой не ждать пошаговых инструкций из Киева, а брать на себя инициативу и ответственность за изменения на местах.

"Отдельно хочу обратиться к нашим представителям в регионах. Мы демократическая сила, у нас нет политбюро или ЦК. Чтобы изменять свою общину, свое село, свой город, свой регион, не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Мы предоставили вам для этого все необходимое – полномочия, средства и другие ресурсы", - добавил Зеленский.

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Отметим, что по итогам съезда делегаты планируют принять в новой редакции устав партии. На съезде будут избирать высшие органы партии.

Также предусматривается утверждение в новой редакции программы партии - Доктрина политической партии Слуга народа.

Вместе с тем в повестке дня съезда вопрос о взаимодействии с международными (иностранными) партийными организациями, а также информация о молодежном и женском крыле партии.

Что говорил Зеленский о "слугах народа":