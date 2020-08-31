От нардепов до комиков: Слуга народа назвала кандидатов на должности мэров

Среди кандидатов от Слуги народа: Ирина Верещук, Олег Филимонов и Виктор Гевко.
В понедельник, 31 августа, партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.
Процедура выдвижения кандидатов прошла в ходе VII внеочередного съезда Слуги народа.
На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Кандидаты в мэры от Слуги народа:
- Винница - председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;
- Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко;
- Житомир - ректор государственного университета Житомирская политехника Виктор Евдокимов;
- Запорожье - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;
- Ивано-Франковск - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев;
- Киев - народный депутат от Слуги народа, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;
- Кривой Рог - генеральный директор ЗАО Центральный горно-обогатительный комбинат Дмитрий Шевчик;
- Кропивницкий - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили;
- Львов - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа;
- Николаев - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская;
- Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов;
- Полтава - предприниматель Сергей Иващенко;
- Ровно - председатель облгосадминистрации Виталий Коваль;
- Сумы - народный депутат от Слуги народа Татьяна Рябуха;
- Славянск - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;
- Тернополь - актер, сценарист Виктор Гевко;
- Ужгород - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
- Харьков- председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;
- Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов;
- Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук;
- Черкассы - предприниматель Виталий Ильченко;
- Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии Слуга народа Виталий Другановский;
- Чернигов - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября.
Автор: Алексей Тычина