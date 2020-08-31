От нардепов до комиков: Слуга народа назвала кандидатов на должности мэров

Слуга народа выдвинула кандидатов в мэры / @sluganarodu.official

В понедельник, 31 августа, партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

Процедура выдвижения кандидатов прошла в ходе VII внеочередного съезда Слуги народа.

На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Кандидаты в мэры от Слуги народа:

Винница - председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;

Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко;

Житомир - ректор государственного университета Житомирская политехника Виктор Евдокимов;

Запорожье - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев;

Киев - народный депутат от Слуги народа, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;

Кривой Рог - генеральный директор ЗАО Центральный горно-обогатительный комбинат Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили;

Львов - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа;

Николаев - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская;

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов;

Полтава - предприниматель Сергей Иващенко;

Ровно - председатель облгосадминистрации Виталий Коваль;

Сумы - народный депутат от Слуги народа Татьяна Рябуха;

Славянск - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;

Тернополь - актер, сценарист Виктор Гевко;

Ужгород - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;

Харьков- председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов;

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук;

Черкассы - предприниматель Виталий Ильченко;

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии Слуга народа Виталий Другановский;

Чернигов - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября.