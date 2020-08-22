В Слуге народа назвали условие для отмены местных выборов в Украине

Александр Корниенко рассказал, почему местные выборы могут отменить / Фото РБК-Украина

Лидер партии Слуга народа и первый заместитель председателя парламентской фракции СН Александр Корниенко назвал единственную причину, по которой могут не состояться местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября.

По его словам, помешать проведению выборов может только введение чрезвычайного положения в некоторых регионах из-за увеличения количества новых больных коронавирусом, передает Украина 24.

В то же время на данный момент в Украине нет оснований для отмены выборов 2020.

"Если говорить с юридической точки зрения – на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин Ляшко (главный санврач, – ред.) и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", – сказал Корниенко.

Лидер партии Слуга народа напомнил о прецеденте с захватом в плен Россией украинских моряков, "когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже".

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Как сообщал Главред, в ЦИК Украины допустили возможность проведения выборов на подконтрольной територии Донецкой и Луганской областей 25 октября. Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций (ВЦА).