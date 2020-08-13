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Опрос Разумкова: в Киевсовет пройдет партия Смешко

13 августа 2020, 20:06

Партию нынешнего мэра Киева "УДАР" Виталия Кличко готовы поддержать 20% киевлян.

Игорь Смешко
Игорь Смешко / УНИАН

Если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, в Киевсовет прошли бы пять партий.

Таковы результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова".

Партию нынешнего мэра Киева "УДАР" Виталия Кличко готовы поддержать 20% киевлян, среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 15% киевлян, за "Европейскую солидарность" — 11%, за партию "Перемога Пальчевского" — 7%, за ВО "Батькивщина" — 5,5%, за партию "Сила и честь" Игоря Смешко — 5,5%.

Другие партии не прошли бы в Киевсовет. Среди них – "Голос" (4%), "Партия Шария" (3,5%), ВО "Свобода" (3%) и партия "Єднисть" (3%). Остальные партии набирают менее 3% голосов киевлян.

Примечательно, что в лидеры политической гонки попала партия Смешко "Сила и честь", хотя сам политик о своем участии в выборах еще не заявил. Кроме того, аналитики отмечают большой запрос общества на "сильную руку" и считают, что Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьёзную конкуренцию, чем любой из кандидатов от провластных партий.

Аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей ранее отметил, что Смешко будет хорошим мэром столицы, так как есть спрос на борцов с коррупцией и желание киевлян видеть порядок в городе.

Опрос проводился с 24 июля по 2 августа. Было опрошено 2019 человек методом личного интервью во всех районах Киева. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Игорь Смешко выборы мэра Киева 2020 УДАР
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