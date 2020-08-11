В ЦИК ошарашили условием проведения выборов на Донбассе

Выяснилось, при каких условиях возможны выборы на контролируемой территории Донбасса.
В ЦИК Украины допустили возможность проведения выборов на подконтрольной територии Донецкой и Луганской областей 25 октября.
Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций (ВЦА), сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, первые местные выборы могут пройти на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
"Политика безопасности ситуации может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020", - сообщил глава ЦИК Олег Диденко.
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Также в ЦИК добавили, что решение на проведение выборов в указанных общинах Донбасса было принято на основании предыдущих выводов Донецкой и Луганской ВЦА.
Местные выборы-2020
Ранее Главред писал о том, что вопреки карантину и эпидемии коронавируса, ЦИК все-таки рекомендует проводить назначенные на 25 октября местные выборы. Об этом говорится в сообщении ЦИК.
Соответствующие предложения ЦИК направила Кабинету министров для утверждения. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на избирательный участок и при выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.
Как писал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. По его словам, выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству.