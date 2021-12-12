Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД Гогилашвили

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Владимир Зеленский требует его увольнения.

По словам президента, на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция.

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент в Telegram.

Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

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"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил президент.

Скандал с Гогилашвили

Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.

На опубликованном в Сети видео слышно, как Гогилашвили пытаются объяснить, почему они остановили машину и требовали документы. Впоследствии слышен ответ вероятно самого Гогилашвили, которого "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали

"Единственный замминистра, с таким е****ом, как у меня, он лишь один. Я 3 года уже заместитель министра. Три года. И грустно, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет", – заявил Гогилашвили на видео.

Реакция главы МВД

Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем Александром Гогилашвили. Министр заявил, что его отстранят от должности на время дисциплинарного производства.

Что известно об Александре Гогилашвили

Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Что известно об Александре Гогилашвили

Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

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