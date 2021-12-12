Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД Гогилашвили

По словам президента, заявление Гогилашвили должен написать сам.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Владимир Зеленский требует его увольнения.
По словам президента, на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция.
"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент в Telegram.
Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.
"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил президент.
Скандал с Гогилашвили
Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.
На опубликованном в Сети видео слышно, как Гогилашвили пытаются объяснить, почему они остановили машину и требовали документы. Впоследствии слышен ответ вероятно самого Гогилашвили, которого "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали
"Единственный замминистра, с таким е****ом, как у меня, он лишь один. Я 3 года уже заместитель министра. Три года. И грустно, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет", – заявил Гогилашвили на видео.
Реакция главы МВД
Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем Александром Гогилашвили. Министр заявил, что его отстранят от должности на время дисциплинарного производства.
Что известно об Александре Гогилашвили
Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.
В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
Что известно об Александре Гогилашвили
Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.
В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
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