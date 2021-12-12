УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД Гогилашвили

12 декабря 2021, 14:04

По словам президента, заявление Гогилашвили должен написать сам.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Владимир Зеленский требует его увольнения.

По словам президента, на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция.

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент в Telegram.

Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

Реклама

"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил президент.

Скандал с Гогилашвили

Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.

На опубликованном в Сети видео слышно, как Гогилашвили пытаются объяснить, почему они остановили машину и требовали документы. Впоследствии слышен ответ вероятно самого Гогилашвили, которого "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали

"Единственный замминистра, с таким е****ом, как у меня, он лишь один. Я 3 года уже заместитель министра. Три года. И грустно, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет", – заявил Гогилашвили на видео.

Реакция главы МВД

Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем Александром Гогилашвили. Министр заявил, что его отстранят от должности на время дисциплинарного производства.

Что известно об Александре Гогилашвили

Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Что известно об Александре Гогилашвили

Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Читайте также:

viber
МВД Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД Гогилашвили». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемыНикогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемы Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку" Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дни В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хВ моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-х Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуПриметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:07

Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

14:04

Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД ГогилашвилиВидео

14:01

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

13:44

Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"Видео

13:27

Таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом"Видео

Реклама
13:22

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властямВидео

13:11

Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньгиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

12:46

У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуВидео

12:20

Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салатаВидео

12:09

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

12:01

Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по МосквеВидео

11:22

Под Львовом на хоккейном матче массово отравились детиВидео

11:02

Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

10:46

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

10:40

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

10:09

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессиюВидео

09:39

Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новостьмнение

09:24

Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученыеВидео

09:00

Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" КоммиВидео

Реклама
08:40

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

08:13

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячуВидео

07:38

Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуВидео

06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украинымнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

05:28

Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем АрмагеддонеВидео

05:02

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

04:43

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

04:22

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

03:51

И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

03:17

Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

02:40

3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

02:15

Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

01:46

Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомыВидео

01:16

Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца годаВидео

00:52

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

11 декабря, суббота
23:25

Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - ГосдепВидео

23:00

"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отцеВидео

22:27

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

22:15

В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирляндыВидео

Реклама
22:06

Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплатыВидео

21:45

"Зачем это надо?": Комаровский откровенно рассказал о вакцинации детей от COVID

21:33

За килограмм крупы – 65 гривен: в Украине рекордно дорожает гречкаВидео

21:08

В Минздраве пояснили, почему не спешат ослаблять карантинВидео

20:55

На Ровенщине сорвавшиеся с лесовоза бревна разбили бус с людьми, есть пострадавшиеВидео

20:25

Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов КремляВидео

19:56

Скончался бывший депутат Киесовета

19:49

Наказание отложили: у Зеленского объяснили судьбу "адских санкций" Запада против РФВидео

19:31

Доставка посылок Новой почты: Ощадбанк запустил новую услугуВидео

19:20

Лорак в платье с неприличным разрезом и декольте похвасталась наградой в Кремле

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять