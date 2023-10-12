"Железный купол" ждать не стоит: эксперт ответил, чем Израиль может помочь Украине

Однако, заметил израильский журналист, эти поставки будут происходить очень постепенно.

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Нетаньяху может переобуться, если узнает, что РФ помогала ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Израиль после завершения боев может начать поставки Киеву некоторых видов вооружения. Правда, это не касается систем "Железный купол". Израильский журналист Цви Зильбер в интервью Главреду рассказал, чего же ждать от Тель-Авива для Украины в случае победы над ХАМАС.

Зильбер, в частности, заметил, что Израиль до нового витка эскалации активно поддерживал Украину на дипломатическом уровне. Но в настоящее время Киев нуждается больше в вооружении.

"Я думаю, что Израилю есть что предложить Украине в плане спутниковых данных, разведки, кибероружия", - сказал журналист. видео дня

Однако эти поставки, если и будут происходить, то "очень постепенно". При этом речь не идет о системе ПВО "Железный купол".

"Железный купол" Израиль не даст - у нас у самих его не хватает, мы это сейчас видим. И он более эффективен для маленьких ракет, потому одна батарея "Железного купола" совершенно никаких проблем для Украины бы не решила", - считает Зильбер.

Но с каких-то других видов вооружения Израиль, возможно, снимет эмбарго с поставок в Украину вооружений, на которых есть израильские комплектующие.

"Мы знаем, что в прошлом Израиль блокировал некоторые поставки, именно опасаясь России. Но по мере того, как РФ будет ослабевать, и в зависимости от положения на фронте, все может измениться", - добавил Зильбер.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, заметил Зильбер, может переобуться в воздухе очень быстро.

"Мы это видели много раз. И если ему положат на стол доказательства, что Путин имел какое-то отношение к организации этой войны, то я думаю, что перемены могут произойти даже очень резко", - объяснил Зильбер.

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Война в Израиле

После перестрелок с террористами ХАМАС, которые вооруженными пробрались на территорию Израиля и совершили ряд преступлений против гражданских, министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Министр снял все ограничения, чтобы восстановить контроль над территорией.

В настоящее время Армия обороны Израиля и боевики ХАМАС продолжают обмениваться ударами.

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