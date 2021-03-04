Журналисты узнали, какое наследство Кернес оставил жене и пасынку

Геннадий Кернес оставил жене и пасынку десятки фирм и рынки / УНИАН

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса его гражданская жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский начали переоформлять на себя имущество, которое осталось им в наследство.

Журналисты проекта Слідство. Інфо выяснили масштабы богатства Кернеса. Оказалось, что он оставил после себя рынки, кафе, исторические здания в центре Харькова и другие активы.

По данным журналистов, на данный момент Оксана и Родион Гайсинские фактически являются владельцами:

около сорока фирм;

нескольких рынков;

исторического здания на 1100 квадратных метров, в котором раньше размещалась медицинская библиотека;

ТРЦ Сказочный дом в парке имени Горького.

Общая стоимость всего имущества оценивается не менее чем в миллиард гривен.

Журналисты выяснили, что пасынок покойного Кернеса ныне ездит на автомобиле Mercedes-Benz 2019 года, стоимость которого начинается от двухсот тысяч долларов. А живет Родион Гайсинский в современной многоэтажке в центре Харькова. Квартира в 400 "квадратов" стоит около 600 тысяч долларов.

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