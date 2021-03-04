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Журналисты узнали, какое наследство Кернес оставил жене и пасынку

4 марта 2021, 11:58
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После смерти Кернеса на Оксану Гайсинскую и ее сына Родиона переписывают имущество. Общая стоимость оценивается не менее чем в миллиард гривен.

Кернес
Геннадий Кернес оставил жене и пасынку десятки фирм и рынки / УНИАН

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса его гражданская жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский начали переоформлять на себя имущество, которое осталось им в наследство.

Журналисты проекта Слідство. Інфо выяснили масштабы богатства Кернеса. Оказалось, что он оставил после себя рынки, кафе, исторические здания в центре Харькова и другие активы.

По данным журналистов, на данный момент Оксана и Родион Гайсинские фактически являются владельцами:

  • около сорока фирм;
  • нескольких рынков;
  • исторического здания на 1100 квадратных метров, в котором раньше размещалась медицинская библиотека;
  • ТРЦ Сказочный дом в парке имени Горького.

Общая стоимость всего имущества оценивается не менее чем в миллиард гривен.

Журналисты выяснили, что пасынок покойного Кернеса ныне ездит на автомобиле Mercedes-Benz 2019 года, стоимость которого начинается от двухсот тысяч долларов. А живет Родион Гайсинский в современной многоэтажке в центре Харькова. Квартира в 400 "квадратов" стоит около 600 тысяч долларов.

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Геннадий Кернес умер - о чем писал Главред:

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс.
  • Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
  • 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
  • Похороны Кернеса состоялись 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета приняли участие около 110 тысяч жителей города.
  • Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
  • Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.

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