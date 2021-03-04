Журналисты узнали, какое наследство Кернес оставил жене и пасынку

После смерти Кернеса на Оксану Гайсинскую и ее сына Родиона переписывают имущество. Общая стоимость оценивается не менее чем в миллиард гривен.
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса его гражданская жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский начали переоформлять на себя имущество, которое осталось им в наследство.
Журналисты проекта Слідство. Інфо выяснили масштабы богатства Кернеса. Оказалось, что он оставил после себя рынки, кафе, исторические здания в центре Харькова и другие активы.
По данным журналистов, на данный момент Оксана и Родион Гайсинские фактически являются владельцами:
- около сорока фирм;
- нескольких рынков;
- исторического здания на 1100 квадратных метров, в котором раньше размещалась медицинская библиотека;
- ТРЦ Сказочный дом в парке имени Горького.
Общая стоимость всего имущества оценивается не менее чем в миллиард гривен.
Журналисты выяснили, что пасынок покойного Кернеса ныне ездит на автомобиле Mercedes-Benz 2019 года, стоимость которого начинается от двухсот тысяч долларов. А живет Родион Гайсинский в современной многоэтажке в центре Харькова. Квартира в 400 "квадратов" стоит около 600 тысяч долларов.
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Геннадий Кернес умер - о чем писал Главред:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс.
- Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
- Похороны Кернеса состоялись 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.