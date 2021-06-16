Зверское избиение девочки в Харькове: всплыли новые подробности

В Харькове парень избил

беззащитную девушку на улице возле подъезда/ скриншот

Пострадавшая от избиения 14-летняя харьковчанка Елизавета Терещенко дружила с обидчиком – 17-летним Александром Тараником. Мама девочки рассказала, что они "встречались", но ничего серьезного между ними не было.

"Ничего серьезного. Неделю-две повстречались, ходили за ручки и на этом все кончилось", - рассказала женщина изданию Надзвичайні новини.

Она добавила, что парень начал протягивать руки к девушке и угрожал.

"Я тебе лицо набью, говорил он", - поделилась мама девочки.

К слову, жертвой побоев парня стала не только эта 14-летняя харьковчанка. В полицию уже поступало заявление против юного агрессора Александра Тараника, но его так и не наказали.

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Как сообщал Главред, в Харькове средь бела дня и прямо под подъездом пятиэтажки 17-летний парень бил руками и ногами 14-летнюю девушку. У нее сломан нос. За расправой молча наблюдали свидетели, но за жертву никто не вступился.

Полиция разыскала парня, избившего и сломавшего нос девушке в Харькове. Вместе с отцом он побывал в отделении полиции, где дал показания. Появилось новое обращение с извинениями, а отец надеется договориться с родителями пострадавшей. Правоохранители переквалифицировали дело, и теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.