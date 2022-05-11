Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 мая

9 мая – это общенациональный праздник в России. Но Путин извратил и опозорил все символы, атрибуты и органы государства, включая праздники. Этот недосталин сумел сделать так, что теперь в России есть и день победы над фашизмом и государственный фашизм одновременно. Как так вышло?

Видеоблог Михаила Ходорковского.

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