Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 мая

9 мая – это общенациональный праздник в России. Но Путин извратил и опозорил все символы, атрибуты и органы государства, включая праздники. Этот недосталин сумел сделать так, что теперь в России есть и день победы над фашизмом и государственный фашизм одновременно. Как так вышло?
Видеоблог Михаила Ходорковского.
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Автор: Олег Макаров