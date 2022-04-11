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Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФ

11 апреля 2022, 19:26

ВСУ готовы к любому развитию событий и имеют ряд планов противодействия врагу.

Война,Украина
/ Reuters

Вероятный сценарий относительно ограниченной наступательной операции РФ для окружения группировки Вооруженных сил Украины на востоке может предусматривать возможность применения оккупантами запрещенного оружия.

Как рассказал военнослужащий Сил специальных операций Министерства обороны Украины в интервью Телеграфу, РФ может начать атаку двумя группировками войск: с севера — из города Изюм или с юга — из города Мариуполь.

Боец ВСУ не исключил, что у Покровска эти группировки могут воссоединиться, чтобы отрезать от бойцов ООС. В первую очередь это касается украинских сил, которые дислоцируются под Донецком и Горловкой, а также гарнизонов Краматорска и Славянска.

В спецназе ВСУ предупредили, что еще один удар оккупанты могут нанести на Харьковском направлении. Там враг сможет прикрыть северную группировку и связать наши войска на Слобожанщине.

Собеседник также уточнил, что ВСУ готовы к любому развитию событий и имеют ряд планов противодействия врагу.

"В целом наши планы будут выглядеть как сочетание жесткой обороны с активными контрнаступательными действиями. Будет использован опыт победоносной для нас битвы за Киев", — добавил украинский защитник.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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