Командира БТГ сожгли вместе с начштаба: спецназ ВСУ "покрошил" на Донбассе банду кадыровцев

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Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили в Донецкой области бандформирование кадыровцев, убивавших мирных украинцев.

По данным украинских защитников, ликвидированные бандиты числились в 1-й батальонно-тактической группе 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа (место дислокации этого подразделения — город Шали (временно оккупированная россиянами Чеченская Республика Ичкерия).

"Эта куча их изуродованных тел — лишь часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", - отмечается в сообщении.

В спецназе ВСУ уточнили, что командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов: "Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины".

Кроме того поясняется, что в составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами.

"По словам наших бойцов, превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задание на указанном участке, воины приступили к выполнению новых задач", - добавили в ССО.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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