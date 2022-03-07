Оккупантов разбили под Мариуполем и Конотопом: враг готовится бомбить мирные города

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Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.

"Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушое прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск. Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре", - говорится в оперативной информации Генштаба Украины.

Отмечается, что для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов РФ.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников осуществляет обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотопа и Ахтырки, потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий они нуждаются в перегруппировке и пополнении запасов.

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Вместе с тем украинские защитники Мариуполя уничтожили около 40 российских оккупантов.

"Российские оккупанты в боях за Город-герой Украины несут колоссальные потери. Так, сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в руки воинов Объединенных сил попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, которые организованы украинской властью, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационной власти на отдельных захваченных территориях. Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию России", - добавили в Генштабе.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.