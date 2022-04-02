"Полная катастрофа": в РФ призывники уклоняются от армии из-за страха войны в Украине

Пленные российские военные

Чем дольше длится война РФ в Украине, тем больше молодых россиян призывного возраста все больше переживают из-за перспективы быть отправленными в бой.

"Я не верю им, когда они говорят, что не отправят призывников в бой. Они все время врут", — сказал 22-летний Владислав, который заканчивает учебу и опасается, что ему грозит призыв сразу после выпуска. Он попросил не называть его фамилию, опасаясь репрессий, пишет Associated Press.

Несмотря на то, что президент Путин и его официальные лица заявляют, что призывники не участвуют в том, что российские власти называют "специальной военной операцией в Украине", похоже, что многие из них попали в плен в первые дни ее проведения.

Мать одного из пленных рассказала, что узнала на видео своего 20-летнего сына-призывника, несмотря на то, что он был показан с завязанными глазами.

"Я узнал его по губам, по подбородку. Знаете, я бы его по пальцам узнала", — сказала женщина, которая из соображений безопасности попросила назвать ее только по имени — Любовь. "Я кормила его грудью. Я вырастила его".

У Дмитрия, 25-летнего специалиста по информационным технологиям, есть отсрочка, которая должна не допустить его к призыву по состоянию здоровья. Но он все еще нервничает, как и многие другие, опасаясь, что власти могут внезапно отказаться от некоторых отсрочек, чтобы поддержать армию.

"Я ненавижу войну. Я считаю, что это полная катастрофа", — сказал Дмитрий, который также попросил не называть его фамилию, опасаясь репрессий. "Я боюсь, что правительство может изменить правила, и мне грозит призыв в армию. Они также месяцами говорили, что не нападут на Украину, так почему я должен доверять тому, что они говорят о призыве сейчас?"

Алексей Табалов, юрист, консультирующий призывников, говорит, что медицинские комиссии в военкоматах часто принимают молодых людей, которых следует освободить от службы по болезни. Теперь, добавил он, их отношение может стать еще более жестким.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.