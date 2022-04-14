Рада признала зверства российской армии в Украине геноцидом

/ генштаб ВСУ

Во вторник, 14 апреля, Верховная Рада приняла постановление, которым утвердила заявление о признании действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа.

За такое решение отдали свои голоса 363 народных избранника, сообщается в карте проекта постановления на сайте парламента.

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также подчеркивается, что постановление предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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