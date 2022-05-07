Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожары

Рашисты не дают тушить лесные пожары / фото ГСЧС

На Херсонщине вовсю пылают леса, но российские захватчики не дают тушить пожары, которые приближаются к селам Геройское и Ивановка Чулаковской территориальной громады, сообщил сельский голова Александр Мусиенко.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонщине: горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка. Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар. Мне звонят сотни людей, которые спрашивают, что делать - сгореть или утопиться? Это крик души людей, ведь там дети, старики которым грозит смерть от огня или дыма", - написал Мусиенко.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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