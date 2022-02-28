Удачная работа ВСУ: оккупанты РФ потеряли более 5,3 тыс убитыми и ранеными

Уничтоженный танк РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях российских оккупантов после вторжения в Украину.

Как написал он в Facebook, потери российской армии с начала агрессии составили более 5,3 тысяч человек убитыми и ранеными.

Глава Минобороны сообщил о том, что сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену ВСУ.

"За 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену", - написал Резников.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.