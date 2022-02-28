Удачная работа ВСУ: оккупанты РФ потеряли более 5,3 тыс убитыми и ранеными

Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену ВСУ, подчеркнул Алексей Резников.
Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях российских оккупантов после вторжения в Украину.
Как написал он в Facebook, потери российской армии с начала агрессии составили более 5,3 тысяч человек убитыми и ранеными.
Глава Минобороны сообщил о том, что сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену ВСУ.
"За 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену", - написал Резников.
Война РФ против Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.