В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – Арестович

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На Донбассе уже началось ожидавшееся ранее наступление российских войск. По словам советника главы Офиса президента, проходит первый этап.

Он пояснил, что наступление РФ началось еще четыре дня назад. Враг пытается проводить его с севера и юга, впрочем, с юга не удается.

Вместе с тем, по его словам, действия врага не достигли успеха. Он также отметил, что в районе Харькова РФ накапливает силы для второго этапа наступления.

"Это будет второй эшелон этого наступления. Второй и третий по усилению. Когда первые сотрутся, вторые пойдут и т.д. Это одно и то же наступление, которое будет по этапам направления по рубежам, но оно продолжается, потому что уже все — от астрологов до тарологов, до страшных военных экспертов рассказывают, что оно вот 14-го начнется настоящее наступление.14-го начнут вводить второй эшелон и это не станет настоящим наступлением, это будет продолжение того же наступления, если вообще будет", - говорит собеседник.

При этом он пояснил, что РФ постоянно отодвигает сроки восстановления боеспособности второго эшелона своих войск.

Советник главы Офиса президента указал на то, что у России закончились боеспособные солдаты, которых можно привлечь в Украине.

"Я бы придержал второй эшелон военных. Неизвестно, как все обернется. Вдруг мы начнем наступать, надо будет отбиваться, а чем они будут отбиваться. Это последние солдаты "великой России" и больше нет. Россия пуста. И сейчас два одиноких моджахеда захотят захватить Россию, они ее возьмут полностью, дойдут, куда захотят. Русские солдаты либо здесь, либо на границе, либо в земле", - добавил Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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