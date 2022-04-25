Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

Почему опасно пока что возвращаться в Ирпень / Фото Reuters

Врач из Ирпеня объяснил, почему не стоит пока возвращаться в освобожденные поселки в Киевской области - населенные пункты столкнулись с новыми проблемами – это боеприпасы, животные с измененным поведением и плохая вода.

В освобожденном Ирпене, Буче и других населенных пунктах люди понемногу начали возвращаться к жизни. Начали ремонтировать коммуникации, подвозить продукты, работают различные службы. Однако проблем там пока что еще очень много, пишет Zaborona.

О количестве заминированных участков постоянно предупреждают полиция и власти населенных пунктов. И спрятанная растяжка может быть в любом месте – от кустов до предметов в уцелевших квартирах и домах.

Обезумевшие животные

Еще об одной проблеме рассказал временно выполняющий обязанности заместителя главного врача поликлиники Ирпеня Георгий Сердечный. Он сообщил, что после освобождения города от оккупантов для местных жителей стали проблемой животные.

"Несколько десятков людей в день обращались в первые дни, и до сих пор обращаются. Бывало прямо возле домов стая нападала на жителей", - рассказал Сердечный.

Он добавил, что решить проблему быстро не получится, так как полиция и местные власти сейчас загружены другими задачами, а для отлова собак нужно запустить сложный бюрократический процесс.

Как объяснил глава правления Украинской природоохранной группы Алексей Василюк, животные агрессивны из-за нехватки пищи. Тем более, что многие собаки успели отведать человеческой плоти во время военных действий.

"Собакам нечего есть, они конкурируют между собой за любую еду. Ситуация, когда сейчас появится много агрессивных к людям бродячих собак, существенная. Уровень агрессии действительно может быть высокий", - отметил эксперт.

В некоторых населенных пунктах может возникнуть проблемы с беженством. Из-за того, что много животных осталось просто на улицах. Собаки могут бросаться на людей не столько с голода, сколько от перепуга. Они пытаются защищаться от всего, что есть вокруг них и могут даже кусать другу друга и сами себя.

Плохая вода

В городках наблюдается большая проблема с питьевой водой, и местные жители уже начали болеть разными заболеваниями.

"Много заболеваний сейчас вызваны некачественной питьевой водой. В районе ее просто нет. А та вода, которую люди из колодцев набирают, ее качество даже визуально заметно: она желтая, коричневая", - подчеркнул Сердечный.

Из-за мощных взрывов и гула артиллерии земля содрогалась с такой силой, что с дна колодцев поднимался ил и он до сих пор не осел. В колодцах часто скрывались люди вместе с животными. Поэтому городу нужно срочно установить специальные фильтры для воды с обеззараживающими реагентами.

Везде разбросаны боеприпасы

"Было около десятка гражданских, раненых от разрыва боеприпасов. Приходили в свои дома, видели, что что-то лежит, поднимали и взрывались", - добавляет медик.

Кроме того, уже есть случаи о подрывах автомобилей на обочинах. А спецы сообщали, что взрывчатки, растяжки, небольшие снаряды могут быть абсолютно в любом месте – от кустика во дворе до запасов картошки.

Жителей просят быть очень внимательными, осторожными и осмотрительными на тех территориях, где были оккупанты.

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