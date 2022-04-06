Зверства РФ под Киевом: Зеленский требует новых болезненных санкций

Владимир Зеленский / Офис президента

Преступления российских оккупантов в Киевской области необходимо расследовать, а саму Россию обложить новыми жесткими санкциями.

Об этом в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Российские зверства в Киевской области необходимо расследовать, а саму Россию обложить новыми болезненными санкциями. Об этом говорилось в нашем очередном разговоре с Эммануэлем Макроном. Также говорили о переговорах и гуманитарной помощи заблокированным городам", – написал глава государства в Twitter.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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