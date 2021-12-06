Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

Производители сметаны постоянно ищут способ продлить срок годности продукта и удешевить его.
Несмотря на то, что молоко, кефир, творог, сметана и масло постоянно проверяются всями госорганами, эксперты говорят, что эти продукты проще всего подделывать.
Производители сметаны постоянно ищут способ продлить срок годности продукта и удешевить его. Поэтому нечистоплотность в этом вопросе просо зашкаливает. Вот и приходится покупателям самостоятельно находить на полках качественную продукцию.
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По закону, по всем стандартам качества и по совести сметана должна состоять только из молочных натуральных жиров, то есть из закваски и сливок. Внешне и по вкусу подделка может абсолютно не отличаться от натурального продукта.
Способы проверить качество сметаны:
- Первое - срок хранения. На упаковке написано - несколько месяцев? Здесь нет молочнокислых бактерий, значит, это что угодно, но точно не сметана, пишет woman. Чтобы проверить магазинный продукт, растворите ложку сметаны в горячей воде, но не в кипятке. Натуральная, сметана растворится. Если производитель добавил растительные жиры (пальмовое или кокосовое масло), при контакте с водой образуются хлопья, которые осядут на дне.
- Второй один способ — капнуть йод на сметану. Остается желто-коричневый цвет - все в порядке, а если посинела - значит, тут есть крахмал. Нечестные производители для густоты добавляют в сметану не только крахмал, но и желатин, каррагинан и гуаровую камедь, но в домашних условиях их обнаружить не получится.
Также можно нанести небольшое количество сметаны на стекло. Если она настоящая, образуется ровный белый слой, а если нет, — разводы и комочки.
Ранее Главред писал о том, что в Украине в последнее время подорожали много основных продуктов, которые граждане потребляют едва ли не ежедневно. Среди них, в частности, сахар, подсолнечное масло, мясо, яйца, молоко, ряд овощей и фруктов.
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