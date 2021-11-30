Эксперты объяснили, когда в Украине прекратят расти цены на продукты

В Украине в последнее время подорожал ряд основных продуктов питания / ua.depositphotos.com

В Украине в последнее время подорожали много основных продуктов, которые граждане потребляют едва ли не ежедневно. Среди них, в частности, сахар, подсолнечное масло, мясо, яйца, молоко, ряд овощей и фруктов.

Несмотря на то, что в этом году в стране собрали рекордное количество зерновых культур, это не значит, что цены внутри государства будут снижаться. Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает телеканал "Киев".

Эксперт объясняет, что подорожание продуктов питания связано в первую очередь со ставкой налога на добавленную стоимость (НДС).

"У нас ставка НДС на продукты такая же, как и у промышленной группы – 20%. Соответственно, когда мы с вами идем в магазин что-то покупать – сахар, хлеб, масло – мы с вами оплачиваем налог 20%. В европейский странах этот процент достигает 5-7", – рассказал Марчук.

Однако больше всего на подорожание продуктов питания повлияли цены на энергоносители – газ и электроэнергию. Марчук напомнил: если в июне этого года цены на газ для предприятий были по 8-9 гривен за тысячу кубометров, то сейчас эта цена возросла от 40 и кое-где почти до 50 гривен за тысячу кубометров.

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"Соответственно, это закладывает условия для роста цен в дальнейшем до конца 2021 года", – добавил эксперт.

Читайте такжеПеред Новым годом в Украине взлетят цены на продукты: Что подорожает больше всегоЦены на продукты будут продолжать расти до лета 2022 года, отмечает экономист Борис Кушнирук.

"Надеюсь, на такими быстрыми темпами, как мы видели последние полгода, но рост будет", – сказал он.

Как изменились цены на продукты по сравнению с прошлым годом

Молоко : если в прошлом году 870-граммовый пакет 2,5% можно было купить в среднем за 25,99 грн, то в этом году придется отдать из кошелька 32,29 грн.

: если в прошлом году 870-граммовый пакет 2,5% можно было купить в среднем за 25,99 грн, то в этом году придется отдать из кошелька 32,29 грн. Сыр : 300 г 5-процентного сыра в 2020 году стоили 32,99 грн, в этом году – 52,49 грн.

: 300 г 5-процентного сыра в 2020 году стоили 32,99 грн, в этом году – 52,49 грн. Сметана : 15% 400 г стоила 25,99 грн, а теперь от 30,69 грн.

: 15% 400 г стоила 25,99 грн, а теперь от 30,69 грн. Яйца : 10 штук в прошлом году стоили 38,99 грн, в этом году – 42,59 грн.

: 10 штук в прошлом году стоили 38,99 грн, в этом году – 42,59 грн. Подсолнечное масло : 51,49 грн в прошлом году, 60,99 грн – сейчас.

: 51,49 грн в прошлом году, 60,99 грн – сейчас. Говядина : 1 кг стоил 150 грн, теперь – 259 грн.

: 1 кг стоил 150 грн, теперь – 259 грн. Гречка: 800 г обошлись бы в 38,30 грн, а сейчас – в 52,99 грн.

Какие продукты подорожали в последнее время

Ранее Главред сообщал, что в Украине дорожает свинина. Цены на этот продукт растут уже вторую неделю подряд. Сегодня среднерыночная стоимость такого товара (живца) составляет 46,8 гривны за килограмм, что значительно выше тех цен, которые были еще в начале третьей декады декабря.

Подорожала также курятина. Ее цена за последний год и так выросла на 30%, и останавливать свой "разбег" не собирается – покупателям нужно готовиться к новому "праздничному" скачку цен. В то же время в Украине зафиксировали сокращение объемов производства курятины несмотря на то, что за последние 10 лет показатель ежегодно рос.

Также сообщалось, что в Украине взлетели цены на популярные овощи, ведь производители хотят больше заработать и придерживают свой товар до зимы. В частности, подорожали помидоры и свекла. Выросла в цене и картофель. Так, магазины и супермаркеты делают на нее довольно большую наценку.